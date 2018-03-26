ارتفع حتى 1875 قدمًا.. أمريكي يحلق بصاروخ من تصنيعه الخاص (صور وفيديو)

أقدم الأمريكي من ولاية كاليفورنيا، مايك هاجز، على الطيران بواسطة صاروخ من تصنيعه الخاص حتى ارتفاع 1875 قدمًا فوق سطح الأرض، ومن ثم قام بفتح مظلته قبل أن يعود الصاروخ ليرتطم بالأرض وينكسر إلى جزأين، وفقًا لما نشرت صحيفة “الإندبندنت”.

وحسب هاجز الذي حلق على متن “صاروخ البخار” بمنطقة مدينة إيمبوي المهجورة الواقعة جنوب كاليفورنيا، فإن “عملية الإطلاق كانت ممتعة للغاية، وهو راضٍ تمامًا عنها، باستثناء الألم الذي أصاب ظهره نتيجة الهبوط بالمظلة”.

ووفقًا للصحيفة، كان من المتوقع أن يلغي هاجز الذي يعمل سائقًا لسيارة ليموزين، عملية الإطلاق التي عكف على التجهيز لها شهورًا طويلة، بسبب سرعة الرياح، لكن بانتصاف النهار حلق الأمريكي ذو الـ61 عامًا بصاروخه بشكل مفاجئ.

وأكد هاجز أن “هذه المحاولة تعتبر الثانية التي تمكن خلالها التحليق إلى مسافة أعلى من سابقتها، إذ حلق بالمحاولة الأولى في 2014، على ارتفاع 1374 قدمًا قبل أن يسقط الصاروخ ويتم نقله للمستشفى”.