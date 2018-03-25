أمريكا تحقق في مساعٍ صينية لاكتساب قوة عسكرية في أفريقيا

قال ديفين نونز رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأحد، إن لجنته ستجري تحقيقات بشأن جهود الصين لاكتساب قوة عسكرية واقتصادية في أفريقيا.

وأكد نونز الجمهوري، أن استثمارات الصين في الدول الأفريقية، ستتيح لبكين تعزيز قبضتها على التجارة العالمية.

وصعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب من إجراءات معاقبة الصين، بسبب ما تصفه بسرقة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، وفرضت الأسبوع الماضي رسومًا على سلع مستوردة من الصين تبلغ قيمتها 60 مليار دولار.

ونفت الصين قيامها بممارسات تجارية غير عادلة، وهددت بالرد بفرض رسوم من جانبها على الشركات الأمريكية.

وأشار نونز إلى أن افتتاح الصين في الصيف الماضي قاعدة عسكرية في جيبوتي، الواقعة في القرن الأفريقي عند مدخل البحر الأحمر، مثال على الطريقة التي تحاول بها بكين تأكيد سلطتها التجارية.

وأوضح: “نعتقد أنهم يحاولون بحث الاستثمار في الموانئ والبنية الأساسية في شتى أنحاء العالم، ليس فقط من أجل القدرات العسكرية ولكن أيضًا من أجل السيطرة على هذه الحكومات”.