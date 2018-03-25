فيلة تدخن بطريقة حيرت العلماء

حيرت فيلة في الهند العلماء؛ بعدما التقطتها كاميرا فريق علمي وهي تدخن مستخدمة كتلًا من الفحم المحترق، وفق ما ظهر في فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصور المشهد غير العادي، هذا الأسبوع، من قبل باحثين من جمعية المحافظة على الحياة البرية (WCS) في متنزه ناغاهورول الوطني بالهند، بينما كان الباحثون يزورون المنتزه كجزء من مشروع طويل الأمد لدراسة سلوك النمور.

وفي الفيديو، يمكن رؤية الفيلة تلتقط بخرطومها الفحم وتضعه في فمها، قبل أن تخرج من فمها سحابة كبيرة من الدخان.

وقال عالم الأفيال الدكتور فارون جوسوامي: “أعتقد أن الفيلة ربما كانت تحاول امتصاص فحم الخشب”، مضيفًا: “يبدو أنها تلتقط قطعًا من أرضية الغابة، وتنفخ الرماد الذي جاء معها، وتستهلك الباقي”.

والفحم له خصائص مضادة للسموم، يعتقد العلماء أنها قد تكون ذات قيمة طبية للفيلة.

ويمكن أيضًا أن تستخدم كتل الخشب المتفحمة كمسهل تتغذى عليه الفيلة في البرية بعد حرائق الغابات وضربات البرق.