بالفيديو.. اليمنية سهى المصري تكشف كواليس مشاركتها في “the voice”

دعت المتسابقة اليمنية في برنامج المسابقات الغنائية “ذا فويس”، سهى المصري، مواطنيها إلى متابعتها “بصرف النظر عن التصنيفات والمسميات والمجموعات”.

وقالت المصري، في مقطع فيديو بثته على صفحتها الشخصية على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، إنها “ترغب من جمهورها أن يتابعها من غير أي تصنيفات أو مسميات”، مشددة على أهمية الاجتماع على هدف واحد هو إيصال صوت اليمن”.

وأشادت المصري بمنافسيها في المسابقة، معربة عن أملها بالفوز في هذا الموسم من “ذا فويس”.

وأشارت إلى أنها في كل مرة تصعد فيها إلى المسرح تعطي كل ما لديها لأنها تشعر بأنها ستكون المرة الأخيرة التي ستغني فيها على مسرح “ذا فويس”.

ودعت المصري اليمنيين إلى الشعور بالسعادة وعدم الحزن واليأس.

وكانت المصري تأهلت، مساء أمس السبت، إلى مرحلة العروض المباشرة، في برنامج “ذا فويس”، الذي تبثه مجموعة قنوات (إم بي سي) الفضائية.