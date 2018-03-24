مارسيل خليفة ينعى ريم بنا: “إيه يا ريم”!

نعى الفنان اللبناني، مارسيل خليفة، الفنانة الفلسطينية الراحلة ريم بنا، التي وافتها المنية، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وقال خليفة، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إيه يا ريم.. سأقطف الكون كما لو كان فاكهة سماوية، وألقي به في يدك الوردية.. ريم البنا شكرًا لكِ”.

وكانت بنا توفيت اليوم السبت عن 52 عامًا في أحد مستشفيات مدينة الناصرة، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعاها شقيقها فراس بصفحته على فيسبوك قائلًا: “عائلة ريم بنا، والدتها زهيرة وأخوها فراس وأبناؤها بيلسان وأورسالم وقمران، وأصدقاؤها وأحباؤها والشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ينعون إليكم ببالغ الحزن والأسى رحيل ابنتهم البارة ومغنية فلسطين الأولى ريم بنا، متممة واجباتها الوطنية والإنسانية تجاه شعبها وكل مظلومي العالم”.

وأعلنت بنا إصابتها بالسرطان قبل سنوات، وقالت إنها شفيت منه لكن حالتها الصحية ساءت من جديد.

وكتبت بنا على صفحتها الشهر الماضي: “سيصدر ألبومي الجديد في 20 نيسان/أبريل 2018… وهو مرفوع إلى المقاومة الفلسطينية”.

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان، اليوم السبت: إن ريم بنا “شكلت رمزًا ملهمًا للنضال ضد الاحتلال، وحملت فلسطين دومًا بصوتها”.

وأضافت: “رحيل ريم بنا خسارة كبيرة للثقافة الفلسطينية، فهي الفنانة التي قدمت لفلسطين أجمل الأغنيات حتى كبر جيل فلسطيني وهو يستمع لأغنياتها التي جابت الأرض”.

وفي عام 2016 اختارت وزارة الثقافة الفلسطينية ريم بنا شخصية العام الثقافية.