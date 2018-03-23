زواج بيبي عبدالمحسن يشعل مواقع التواصل (فيديو وصور)

زواج بيبي عبدالمحسن يشعل مواقع التواصل (فيديو وصور)

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

شاركت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، بيبي عبدالمحسن، يوم الجمعة، متابعيها الكثر صورًا ومقاطع فيديو من حفل زفافها من مواطنها وزميل دراستها وحبيبها، عبدالله خاجه، بعد خطوبة طويلة نسبيًا كانت تفاصيلها حاضرة أيضًا عند جمهور بيبي.

وظهرت الفاشينيستا الكويتية الشابة داخل حفل الزفاف بجانب زوجها، حيث ارتدت نجمة “سناب شات” فستان عرس أبيض كشف أجزاء من جسدها وهي ترقص فرحةً بجانب زوجها، الذي لم يتردد في تقبيلها.

ووجدت الصور ومقاطع الفيديو تداولًا  لافتًا من قبل متابعي بيبي الذين أنشأوا وسمًاً خاصًا بزواجها في موقع “تويتر” هو ” #زواج_بيبي_عبدالمحسن”، ما لبث أن وجد طريقه إلى قائمة الترند في السعودية التي يتابع كثير من مدونيها الشابة الكويتية.

وتنوعت التعليقات على زواج بيبي من قبل متابعيها بين مهنئ لها وبين منبهر بتفاصيل الحفل وملابس واكسسوارات عروسه، وبين منتقد لبعض فقرات العرس التي اعتبرها تشبهًا بدول غربية بعيدة عن عادات دول الخليج والكويت.

وظهرت بيبي عبدالمحسن في الأيام الماضية مشاركة جمهورها استعداداتها لحفل عرسها، قبل أن تنهي تلك الخطوة المفصلية في حياتها، يوم الجمعة، بحفل اقتصر حضوره على العائلة والمقربين منها، بالرغم من شهرة الشابة الواسعة.

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