زواج بيبي عبدالمحسن يشعل مواقع التواصل (فيديو وصور)

شاركت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، بيبي عبدالمحسن، يوم الجمعة، متابعيها الكثر صورًا ومقاطع فيديو من حفل زفافها من مواطنها وزميل دراستها وحبيبها، عبدالله خاجه، بعد خطوبة طويلة نسبيًا كانت تفاصيلها حاضرة أيضًا عند جمهور بيبي.

وظهرت الفاشينيستا الكويتية الشابة داخل حفل الزفاف بجانب زوجها، حيث ارتدت نجمة “سناب شات” فستان عرس أبيض كشف أجزاء من جسدها وهي ترقص فرحةً بجانب زوجها، الذي لم يتردد في تقبيلها.

#زواج_بيبي_عبدالمحسن شتتوقعون قال لها هنا ???????? pic.twitter.com/cAuhleQF30 — S A R A (@asooretofe1) March 23, 2018

ووجدت الصور ومقاطع الفيديو تداولًا لافتًا من قبل متابعي بيبي الذين أنشأوا وسمًاً خاصًا بزواجها في موقع “تويتر” هو ” #زواج_بيبي_عبدالمحسن”، ما لبث أن وجد طريقه إلى قائمة الترند في السعودية التي يتابع كثير من مدونيها الشابة الكويتية.

وتنوعت التعليقات على زواج بيبي من قبل متابعيها بين مهنئ لها وبين منبهر بتفاصيل الحفل وملابس واكسسوارات عروسه، وبين منتقد لبعض فقرات العرس التي اعتبرها تشبهًا بدول غربية بعيدة عن عادات دول الخليج والكويت.

#زواج_بيبي_عبدالمحسن

زواجهم على الطريقة الاجنبيه بالنهار ..

حسبي الله على عدوك يالقصار والله عبالي القسيس حق الاجانب لابس غترة ، قلت شفيها بيبي خربتها ???????? pic.twitter.com/grnedSrOxM — لـؤلـؤة الشمـال ???????? (@n_loloy_20) March 23, 2018

الكويتيين يتسابقون على من يقلد الغرب أكثر ..#زواج_بيبي_عبدالمحسن pic.twitter.com/60LHthYQvr — أمجد etc (@A3_etc) March 23, 2018

وظهرت بيبي عبدالمحسن في الأيام الماضية مشاركة جمهورها استعداداتها لحفل عرسها، قبل أن تنهي تلك الخطوة المفصلية في حياتها، يوم الجمعة، بحفل اقتصر حضوره على العائلة والمقربين منها، بالرغم من شهرة الشابة الواسعة.