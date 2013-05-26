الإمارات تتفادى الربيع العربي

قال تقرير أوروبي إن دولة الإمارات العربية تفادت ما يسمى بـ"الربيع العربي" بسبب قلة عدد مواطنيها نسبياً، وتمتعهم بأحد أعلى معدلات الدخل الفردي بالعالم كما أشار إلى تعاون الإمارات مع زيارات مقرر الأمم المتحدة الخاص بشؤون العنصرية والاتجار بالبشر.
إرم نيوز - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل
نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تفادي ما يعرف بالربيع العربي بفضل ارتفاع مستوى المعيشة فيها.
قال تقرير أوروبي إن دولة الإمارات العربية تفادت ما يسمى بـ"الربيع العربي" بسبب قلة عدد مواطنيها نسبياً، وتمتعهم بأحد أعلى معدلات الدخل الفردي بالعالم كما أشار إلى تعاون الإمارات مع زيارات مقرر الأمم المتحدة الخاص بشؤون العنصرية والاتجار بالبشر.