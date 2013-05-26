الإمارات تتفادى الربيع العربي

الإمارات تتفادى الربيع العربي

الإمارات تتفادى الربيع العربي

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تفادي ما يعرف بالربيع العربي بفضل ارتفاع مستوى المعيشة فيها.

قال تقرير أوروبي  إن دولة الإمارات العربية تفادت ما يسمى بـ"الربيع العربي" بسبب قلة عدد  مواطنيها نسبياً، وتمتعهم  بأحد أعلى معدلات الدخل الفردي بالعالم كما أشار إلى تعاون الإمارات مع زيارات مقرر الأمم المتحدة الخاص بشؤون العنصرية والاتجار بالبشر.

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