وزيرة العدل الألمانية تستدعي مديري “فيسبوك” بشأن فضيحة البيانات‎

طلبت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي التحدث إلى المديرين التنفيذيين في شركة “فيسبوك“؛ لمعرفة ما إذا كان مستخدمو الموقع في بلادها وعددهم 30 مليونًا قد تأثروا، بما وصفته “بفضيحة” استغلال البيانات الشخصية للمستخدمين.

وقالت بارلي، اليوم الخميس، إنه يجب أن يكون بإمكان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التعبير عن رضاهم من الوصول إلى بياناتهم، وليس مجرد تخييرهم بين إتاحة البيانات أو عدم الوصول إلى الخدمة.

وقالت الوزيرة، اليوم الخميس: “نعلم أن الشركات تحترم القواعد عندما تكون العقوبات مؤلمة”. وأضافت: “تنص القواعد الأساسية الخاصة بحماية البيانات على غرامة قدرها 4% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة”.

وطالبت بتنظيم حماية البيانات على مستوى أوروبا، وليس من جانب الحكومات الوطنية كل على حدة.