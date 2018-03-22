استغرق تصميمها شهرًا.. شاهد أجمل شواية في العالم (صور)

استطاع ميكانيكي أوكراني موهوب، يبلغ من العمر 27 عامًا، صناعة شواية بتصميم رائع يشبه السفن القديمة، بعد العكوف على صناعتها لمدة شهر كامل.

ووفقًا لموقع “أوديتي سنترال” الأمريكي، يسكن الشاب الأوكراني ياروسلاف إفريموف بمدينة كرمينتس الأوكرانية، وتعد مهنته الأساسية هي تصليح السيارات (ميكانيكي سيارات)، ولكن لديه شغف كبير بمجال اللحام؛ ما دفعه إلى تجميع بعض القطع الحديدية لتصميم شواية على طراز فريد.

ويعد السبب الرئيسي وراء طول المدة التي قضاها إفريموف في صناعة هذه الشواية؛ هو عدم التخطيط المسبق لشكل التصميم المبهر الذي توصل إليه.

وبالحديث عن التصميم المذهل للشواية قال إفريموف: “سعيد جدًا بالتصميم النهائي الذي ظهرت عليه الشواية، ولكن تطلب مني الأمر عملاً شاقًا للغاية، إذ قضيت بضع ساعات يوميًا على مدار الشهر المنصرم لصناعة هذا العمل الفني”.