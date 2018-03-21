سرطان بحر “شجاع” يبارز طباخًا بسكين (فيديو)

أظهر مقطع فيديو غريب لحظة دفاع سرطان بحر عن حياته بسكين؛ إذ ظهر السرطان ممسكًا بسكين يدافع بها عن نفسه ضد عدوه البشري المسلح بسكين مطبخ ضخمة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم يأبه السرطان المسكين بكونه محاصرًا في حوض المطبخ دون مجال للفرار، ووقف منتصبًا والسكين بين مخلبيه.

ومع ذلك بعد بضع ثوانٍ من المبارزة الشاقة مع الطاهي، خارت قوى الكائن البحري المسكين، وترك السكين، ليعتمد على دفاعاته الطبيعية.

وفي الفيديو يمكن رؤية السرطان المثابر يلوّح بمخالبه في وجه الطاهي، محذرًا إياه من الاقتراب، ولكن في النهاية استسلم المسكين واتخذ وضع الاستسلام رافعًا مخالبه في الهواء.

ومنذ نشر المقطع الغريب على الإنترنت، والذي تم تصويره في ماليزيا، تمت مشاهدته أكثر من 200 ألف مرة على مواقع مختلفة، ولم يتضح مصير السرطان.