 مدرسة فن طهي بريطانية تصنع الطعام من “مطبخ بيت الدمي” (صور)

افتتح الشيف توم ويتشرش، من مدينة بريستول، جنوب غرب بريطانيا، مدرسةً أطلق عليها اسم “Tiny Cookery” لتعليم الطهي، باستخدام مطبخ بيت الدمي.

ويُطهو ويتشرش، البالغ من العمر 34 عامًا، على شموع صغيرة، باستخدام أوعية ومقالي من منازل الدمى، ومن أطباقه وجبة “فاهيتا”، وساندويتشات الأسماك وجبن الحلوم وكرات اللحم، والتي تتراوح حجمها ما بين الإصبع ورأس الدبوس.

وتقدم الوجبات على عملات معدنية من فئة 1 جنيه إسترليني، وتؤكل بسكاكين وشوك طولها 1 سم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استلهم ويتشرش الفكرة بعد مشاهدته مقاطع على الإنترنت لإبداعات مصغرة بالكامل صالحة للأكل، حيث قال: “إنه مفهوم جميل ويُضفي الكثير من المرح، وليس الهدف تناول وجبة كاملة من الطعام”.