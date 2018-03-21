تعرّف على أكثر الدول في العالم ترحيبًا بالوافدين (صور)

لا شك أن فكرة السفر إلى بلد آخر بحثًا عن كسب المال تعد أمرًا صعبًا بعض الشيء، نظرًا لافتقاد الأهل والأصدقاء، ولكن قد تقل مرارة فقدانهم عند التواجد في بلاد يرحب بك سكانها، وتسهل عليك مسألة تكوين صداقات جديدة تساعدك على التأقلم في الغربة.

ووفقًا لصحيفة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية، أصدرت شركة “InterNations”، المختصة بقضايا المغتربين، أحدث تقاريرها حول أكثر بلاد العالم ترحيبًا بالوافدين حول العالم، بعد استطلاع آراء 13 ألف شخص في 166 دولة.

وكانت الأسئلة التي أجرتها الشركة مع الخاضعين للتقرير تدور حول مدى ترحيب سكان البلاد التي هاجروا إليها بهم، ومدى تكوينهم صداقات جديدة مع السكان المحليين، بالإضافة إلى استطلاع رغبتهم في البقاء داخل البلاد التي هاجروا إليها مدى الحياة.

ونستعرض فيما يلي ترتيب الدول الأكثر ترحيبًا بالسكان حول العالم:

1- البرتغال

2- تايوان

3- المكسيك

4- كمبوديا

5- البحرين

6- كوستاريكا

7- سلطنة عُمان

8- كولومبيا

9- فيتنام

10- كندا