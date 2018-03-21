ورطة جديدة لنادي الاتحاد السعودي.. تعرف عليها

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي أن الإدارة وبسبب الموقف المادي السيئ في النادي قد أخلفت وعودها مع عدد من محترفي النادي السابقين، بعد أن كانت قد اتفقت معهم على تسوية مستحقاتهم.

وبحسب تلك المصادر فإن اللاعبين الأجانب سيتجهون للفيفا لشكوى العميد مع إثبات إخلاف الإدارة وعودَها معهم، إضافة لقرار الفيفا السابق بمعاقبة النادي بالمنع من التعاقدات لفترتي انتقالات.

من بين الأجانب الذين قد يلجؤون للفيفا كلّ من الغاني سولي مونتاري ومدرب الفريق السابق بيتوركا واللاعب العراقي سيف سلمان.

المصادر ذاتها قالت إنه في حال تقدم اللاعبين بالشكوى على النادي، فإن الفيفا سيصدر عقوبته على النادي بشكل عاجل لإخلاف النادي في تسديد التسوية المتفق عليها مع اللاعبين.

يذكر أن وضع النادي الجداوي المالي يسير من سيئٍ إلى أسوأ، والإدارة الاتحادية ليست قادرة على تلبية هذه المطالب، ما يجعل النادي مهددًا بشكل كبير بعقوبة منتظرة من الفيفا إن لم يتم تدارك الأمر.