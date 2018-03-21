بينها صورة من صنعاء.. هذه أجمل الصور في مسابقة سوني العالمية 2018

فازت إحدى الصور من اليمن ضمن المسابقة السنوية التي تجريها “سوني” وتختار فيها أجمل 17 لقطة من مختلف أنحاء العالم، ليجري الاختيار النهائي من بينها.

الصورة التي التقطها الفنان جيلز كلارك من صنعاء تعود إلى عام 2011، في أعقاب شجار عشائري جرى فيه استخدام الرصاص.

المسابقة التي تعتبر من أكثر المناسبات الدولية احترافًا في التصوير، تتوزع على أربعة أنواع من الصور: الشباب، الفضاء المفتوح، الاهتمامات الطلابية، والصور المحترفة.

ويقول بيان عن المسابقة إن عدد الذين اشتركوا فيها هذه السنة مئات الآلاف، جرى فرزها حسب الجودة، وكان من بين فائزي المرحلة النهائية، هذه الصور:

شروق الشمس في البرازيل، للمصور مارسيلو بورتيلا.

غطاس يسبح في أعماق الماء الدافئ، صورة من بريطانيا للفنان جيمس موننغتون.

المُهر المثالي، صورة من ألمانيا للفنان ويكي هاس.

المشاؤون، صورة من تايلاند للفنان سوفاكلان وونغ كوميون.

بناية في صنعاء، تعرضت لشجار قبلي بالرصاص عام 2011، للفنان جيلز كلارك.

جسر فوق أنهار متجمدة، صورة من الهند للفنان مانيش مامتاني.

طلّة مزدوجة، صورة من بريطانيا للفنان بوبي كورنيل.

بناية مغطاة بشجرة متسلقة، صورة من بلجيكا للفنان بول داهايس