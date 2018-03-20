الكويت تنوي طرح محطة توليد كهرباء وتحلية مياه للاكتتاب العام

أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، نيتها طرح محطة توليد طاقة كهربائية، وتحلية مياه، للاكتتاب قبل نهاية العام، كما طرحت حزمة إصلاحات تشريعية لتحويل الكويت إلى دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وأعلن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أنّ محطة الزور الشمالية تنتج الآن 10 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة، و20 في المئة من المياه التي تتم تحليتها، وأنّها ستُطرح للاكتتاب العام خلال الشهور المقبلة.

وأكد الروضان، خلال مؤتمر كويت جديدة يوم الثلاثاء بدء حزمة إصلاحات تشريعية لتحويل الكويت إلى دولة جاذبة للاستثمارات الاجنبية، لافتًا إلى أنّ هيئة تشجيع الاستثمار المباشر استطاعت استقطاب أكثر من 725 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ونتج عن هذه الاستثمارات خلق فرص عمل تجاوزت 1000 فرصة.

وأشار الوزير الكويتي إلى أنه “جارٍ العمل على الانتهاء من حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى فتح الأسواق، وتعزيز تكافؤ الفرص، مثل: قانون السجل التجاري، وإعادة تنظيم قطاع التأمين، وقانون تبادل المعلومات الذي يهدف إلى تسهيل الحصول على الائتمان، وقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة ،وإصدار قانون جديد لحماية المنافسة”.