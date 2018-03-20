مجموعة العشرين تعترف بالحاجة لمزيد من الإجراءات بشأن التجارة

من المرجح أن يؤكد القادة الماليون لمجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، تعهدهم بمكافحة النزعة الحمائية، وأن يعترفوا بالحاجة إلى “المزيد من الحوار والإجراءات” بشأن التجارة، قبل أيام من سريان رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم.

ويناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر 20 اقتصادًا في العالم، المخاطر التي تتهدد النمو الاقتصادي العالمي من حرب تجارية محتملة؛ بسبب الرسوم الأمريكية وعقوبات تجارية ستفرض قريبًا على الصين.

وأظهرت مسودة بيان أن القادة الماليين أضافوا عبارة، لم تكن في المسودة الأصلية، أكدوا فيها على الحاجة إلى المزيد من المحادثات حول مشاكل التجارة.

وقالت مجموعة العشرين في مسودة البيان الأحدث: “التجارة الدولية والاستثمار محركان مهمان للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق الوظائف والتنمية”.

وأضافت قائلة: “نؤكد تمسكنا بإعلان هامبورغ الذي أصدره قادة المجموعة، ونعترف بالحاجة إلى المزيد من الحوار والإجراءات. نعمل على تعزيز مساهمة التجارة في اقتصاداتنا”.

ومن المتوقع أن يصدر البيان الختامي في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.