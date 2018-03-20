بالفيديو.. سفينة فضاء غامضة تسابق طائرة نفاثة

أثار فيديو غريب تداوله رواد الإنترنت حيرة المؤمنين بنظريات المؤامرة، عندما أظهر مطاردة بين طائرة عسكرية وجسم غامض يبدو كسفينة فضاء.

يُظهر المقطع الذي تم تصويره في الولايات المتحدة، الصحن الطائر يتعقب طائرة نفاثة عن قرب بالتحليق في أثرها الدخاني.

بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، كان المصور يقرأ في منزله عندما لاحظ المطاردة الجوية وبدأ تصوير الجسم الساطع الذي كان يلحق بالطائرة في السماء فوق مدينة “لينكولن” في نيو هامبشاير.

وقال: “كنت أقرأ على سطح منزلي حوالي الساعة السابعة، وكنت أستمتع بمشاهدة الطائرات العسكرية أثناء التدرب في الجبال المحيطة بمكان إقامتي، الأمر الذي يعتبر شائعًا هنا، ولكن هذه المرة كان هناك شيء غير طبيعي، إذ كان هناك جسم غامض يتتبع النفاثة”.

وأضاف: “اعتقدت أنني أشهد طائرة غريبة، ولكنها لم تكن نفاثة فهي لم تترك أثرًا دخانيًا مثل الطائرة الأخرى، كما كان الجسم الغريب أسرع من النفاثة، ما يؤكد أنه ليس هليكوبتر”.

وتابع: “كنت مذهولًا، ولحسن الحظ تمكنت من إحضار هاتفي في الوقت المناسب لالتقاط الفيديو، وتصوير الصحن الطائر وهو يتجاوز الطائرة قبل أن يختفي خلف الأشجار”.

أفاد المصور بأنه شاهد 3 طائرات أخرى تحلق في نفس الاتجاه بعد قليل، مشيرًا إلى أنه يعتقد أنها تطارد الجسم الغريب.

رغم تحقيق الفيديو المقلق آلاف المشاهدات، إلا أنه جذب الكثير من الآراء المتباينة، حيث عبر البعض عن ذهولهم من المشهد، بينما أشار آخرون إلى أنه من المرجح أن تكون مجرد طائرة أخرى على ارتفاع مختلف.