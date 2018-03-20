ارتفاع الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي إلى 7.5 مليار يورو

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي خلال عام 2017 إلى 7.5 مليار يورو، بنسبة زيادة 24% مقارنة بعام 2016.

وقال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إن الاتحاد الأوروبي هو المستثمر الأول في مصر لمساهمته بنسبة 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الماضية، مبينًا أن السوق الأوروبية تستحوذ على 22.7% من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأضاف أن الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 3% لتسجل 18.2 مليار يورو مقارنة بـ 18.8 مليار يورو خلال 2017.

ولفت إلى أن عجز الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي انخفض خلال 2017 بنسبة 16%، بعدما بلغ 10.7 مليار يورو، مقارنة بـ 12.76 مليار يورو خلال عام 2016.

وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات من جانب الوزارة؛ لتقليل عجز الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.