مصادر: أمريكا قد تفرض 60 مليار دولار رسومًا على واردات صينية

قال مسؤولاون مطلعان إنه من المتوقع أن تكشف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية جديدة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، على واردات صينية بحلول يوم الجمعة المقبل، وإن الرسوم تستهدف قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والملكية الفكرية.

وقال مصدر في قطاع الأعمال بحث المسألة مع الإدارة الأمريكية، إن “الرسوم الجمركية على الصين ربما تخضع لفترة من النقاش العام وإبداء التعليقات بشأنها، مما سيؤخر موعد تطبيقها ويسمح للمجموعات الممثلة للقطاع وللشركات بتقديم اعتراضات”.

وسيختلف ذلك كثيرًا عن التطبيق السريع لرسوم جمركية أمريكية على واردات الصلب والألمونيوم، والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 23 آذار/مارس، بعد 15 يومًا فقط من توقيع الرئيس دونالد ترامب على القرار.

وقد يتيح التأخير وقتًا للتفاوض مع بكين، في مسعى لحل قضايا تجارية ترتبط بتحقيق تجريه الإدارة الأمريكية بموجب المادة “301” بشأن ممارسات صينية في مجال الملكية الفكرية، قبل أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

وامتنع البيت الأبيض عن التعقيب، وكانت الصين تعهدت باتخاذ إجراءات ردًا على ذلك.

وقال مصدر على دراية مباشرة بتفكير الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي إن “الرسوم الجمركية التي ستُفرض بموجب قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، ستستهدف بشكل رئيس تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات ومنتجات أخرى تنتهك حقوق الملكية الفكرية الأمريكية”.

لكن المصدر قال إن “القطاعات المستهدفة قد تكون أوسع نطاقًا بكثير لتشمل منتجات استهلاكية مثل الملابس والأحذية، مع إعداد قائمة تشمل في نهاية المطاف 100 منتج”.

ولدى الصين فائض تجاري بقيمة 375 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وحين زار أكبر مستشار اقتصادي للرئيس الصيني شي جين بينغ واشنطن في الآونة الأخيرة، حثته الإدارة على إيجاد سبيل لخفض ذلك الرقم.