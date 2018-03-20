يحيى الفخراني يتخلى عن نجله في مسلسله المقبل.. ويوضح الأسباب

رغم التعاون المثمر بين الفنان المصري يحيى الفخراني ونجله المخرج شادي الفخراني في 3 أعمال درامية وهي “دهشة” و”الخواجة عبدالقادر” و”ونوس”، إلا أن الأب قرر التعاون مع المخرجة هالة خليل في مسلسه الجديد “بالحجم العائلي” والذي تأكد عرضه في رمضان المقبل.

وكان تخلي الفخراني عن نجله فى المسلسل الجديد أثار التساؤلات والإشاعات بشأن وجود خلاف كبير بينهما، أدى لهذا التحوّل الدرامي.

وقال يحيى الفخراني في تصريح لـ “إرم نيوز” معقبًا: “بصراحة شديدة أشعر بالضيق من الأخبار والإشاعات التي تحاصر الفنان دون وجه حق، والحقيقة باختصار شديد هي أنني مؤمن بالتنوع والتجديد”.

وأضاف: “رغم إيماني الكامل بموهبة نجلي شادي والمدرسة التي يتبناها في الإخراج، إلا أنني قررت التعاون مع هالة خليل حتى أترك لشادي فرصة للتعاون مع نجوم آخرين، وأترك لنفسي فرصة للتغيير، وهي رغبة مشتركة بيننا، ولا يوجد أي خلاف، بل أتمنى له أن يحقق المزيد من النجاح والتوهج في مجاله”.

ويعود الفخراني لـ دراما رمضان بعد غياب عامين، بمسلسل جديد يحمل عنوان “بالحجم العائلي”، ويجسد فيه دور دبلوماسي قرر فتح مطعم بعد إحالته للمعاش بسبب حبه للطعام.

والمسلسل من إنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة، ويشارك فيه الفنانون ميرفت أمين، ندى موسى، شيماء سيف، يسرا اللوزي، محمد مهران، ركين سعد، أحمد مجدي، ديانا هشام، عمر حسن يوسف، وهو من تأليف محمد رجاء.