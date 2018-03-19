اشترى صورة قديمة بـ10 دولارات فصدم بسعرها الخيالي

اشترى بريطاني صورة قديمة للص شهير في فترة الغرب الأميركي المشتعل قبل أكثر من 100 سنة بسعر 10 دولارات من موقع إلكتروني معروف، ثم أصيب بصدمة بعد أن علم أن سعرها الحقيقي قد يصل الى ثلاثة ملايين دولار.

وتظهر الصورة التي ابتاعها جوستين وايتنج من موقع “اي باي” الإلكتروني للّص الشهير جيسي جيمس ويعود تاريخها الى عام 1860.

وقال جوستين إنه عرضَ الصورة على خبير معروف، وهو مَن أكد له أن الصورة أصلية، وأن الذي فيها هو جيسي جيمس طريد العدالة الشهير في تلك الفترة، الذي قام بأول عملية سرقة بنك كبرى وهو في سن 14 عامًا.

وأضاف: “أي شيء ممكن على موقع اي باي…اشتريت الكثير من الصور من هذا الموقع، وعندما رأيت تلك الصورة سارعت الى شرائها، لأن عندي اهتمام كبير بالمجرمين أيام الغرب المشتعل، وأحب جمع كل ما يتعلق بهم.”

وأشار الى أنه عرض الصورة على الخبير ويل دونيواي، الذي أكد له أنها أصلية، وأنها قد تباع بنحو مليوني جنيه (ثلاثة ملايين دولار) مضيفًا انه أرسل نسخة عنها لخبير الطب الشرعي في لوس أنجلوس كنت جيبسون، الذي أكد أنها لجيسي جيمس بعد فحصها من قبل خبراء الشرطة الفيدرالية الأميركية.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية فان جوستين وهو عاطل عن العمل منذ عام 2003، بسبب أوجاع في الظهر قرر أن يبيع الصورة في مركز كريستي للمزاد العلني في لندن وأنه سيشتري منزلًا وسيارة.

وقال جوستين: “بالطبع سأبيع الصورة وسيكون لي بيتي الخاص بي وسيارة أيضًا… لا أستطيع الانتظار حتى أحقق ذلك…. الأمور الجيدة تحدثُ أحيانًا وهذا ما حدث لي.”