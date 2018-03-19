تجديد حبس الإعلامية ريهام سعيد بعد تأجيل البت في قضيتها

بعد جلسة عاصفة والسماع لدفاع المتهمين، قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الإثنين تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين من بينهم فريق إعداد برنامجها التلفزيوني إلى جلسة 21 مارس/ آذار الجاري مع استمرار حبسهم لتنفيذ طلبات الدفاع في قضية “خطف الأطفال”.

وجاء قرار المحكمة بعد حضور ريهام سعيد والمتهمين للمحاكمة، بعد التحقيقات التي أجريت معهم عقب القبض عليهم، وصدور قرار بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات من بينها ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في خطف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتّجار بالبشر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة والتي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها، حيث تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين.

وقدم محامي الدفاع عن ريهام سعيد ما يفيد بأن موكلته لديها طفل رضيع لا يتقبل أي لبن صناعي، وهو ما يعد خطرًا على حياته كونه بعيدًا عن والدته، حيث قال نصًا: إن “ابنها يتعرض للخطر في ظل وجودها في السجن”، وهو ما لم تستجب له المحكمة وفقًا لإجراءات القضية.