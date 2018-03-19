مصر تعتزم تحنيط جثمان حصان نادر ثمنه 10 ملايين دولار (فيديو وصور)

ينتظر جثمان حصان عربي نادر، كان ضمن أجمل 20 حصانًا في العالم، تحنيطه بمصر خلال 60 يومًا إثر نفوقه، وفق إعلام محلي.

ونقلت صحف ووسائل إعلام محلية تقريرًا للإدارة المركزية للهيئة الزراعية المصرية، بشأن نفوق الحصان المصري “تجويد جاد الله” بمحطة الزهراء للخيول شرق القاهرة.

وأوضح التقرير أن الحصان “كان يعاني من ورم في الحنجرة، وصباح الـ13 من آذار/ مارس الحالي، أصيب بحالة من ضيق التنفس حتى نفق”.

وأشار إلى أنه “سيتم الإعلان عن تفاصيل المرض بمعرفة معهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية، يعقبه قيام وزارة الزراعة بالإعلان عن إجراءات جديدة تضمن حماية الخيول العربية المصرية الأصيلة من التعرض لأمراض تهدد حياتها”.

كما يجري حاليًا التنسيق مع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول تحنيظ الحصان “تجويد” وعرضه في المتحف الحيواني بحديقة حيوان الجيزة، غرب القاهرة، وذلك بعد استخراج الهيكل العظمي له من مدفنة بعد 60 يومًا.

بالإضافة إلى عمل تمثال بالحجم الطبيعي للحصان ووضعه في المتحف الزراعي، غرب القاهرة، أو في محطة الزهراء للخيول حيث تم اختياره في 2017 ضمن أجمل 20 حصانًا في العالم وبلغ ثمنه حينها 10 ملايين دولار، وفق المصدر ذاته.

و”تجويد” من نسل “الصقلاوي الجدراني” كان يعيش في محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، شرق القاهرة، وهي المسؤولة عن توثيق الخيول العربية الأصيلة عالميًا والمحافظة على نقاء سلالاتها.

وأُنشأت المحطة قبل نحو 100 عام في منطقة عين شمس، شرق القاهرة، على مساحة 60 فدانًا، وتحديدًا في العام 1898، وهي تابعة لوزارة الزراعة، وتضم أكثر من 400 من الخيول الأصيلة، من أصناف، “الداهمان، الصقلان، الهدبان، والكحيلان”.