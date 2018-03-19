ماذا تخبئ “آبل” من مفاجآت في حفلها التعليمي المقبل؟

أرسلت شركة “آبل” دعوات لمجموعة من الإعلاميين والصحفيين، عبر رسالة مشفرة كعادتها، لحضور حفل قالت إنه عبارة عن جولة ميدانية للطلاب والمدرسين، لمشاهدة العديد من التقنيات الجديدة التي ستكشف عنها الشركة في هذا الحفل، المقرر إقامته يوم 27 آذار/مارس المقبل.

وانطلاقًا من تصميم الدعوة، فإن الطابع الفني والرسم بخط اليد، يعكس بعض التنبؤات والمفاجآت للأجهزة والتقنيات التي قد تظهرها الشركة خلال حفلها.

قلم جديد

وقد تطلق الشركة جيلًا جديدًا من قلمها الذكي، الذي ظهر للوجود بصحبة عائلة “آيباد” في 2015 مع iPad Pro واستمر متوافقًا مع العائلة نفسها، لذلك قد تطلق الشركة “الجيل” الجديد ليتوافق مع جميع أجهزتها اللوحية للعام الحالي.

رغم إمكانياته المميزة والدقيقة في الكتابة والرسم، إلا أن القلم الذكي من “آبل” مازال مبالغًا في سعره، لذلك قد تقدم الشركة إصدارًا جديدًا أقل في السعر ليناسب الطلبة.

آيباد جديد

ونقل موقع 9to5mac التقني، عن وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية، أن الشركة تدرس فكرة إطلاق جهاز لوحي “آيباد” بشاشة 9.7 بوصة من نوع LCD بدلاً من OLED، وفي الوقت نفسه سيكون بسعر 239 دولارًا.

ومن المتوقع أن يأتي الجهاز متوافقًا مع قلم ذكي Apple Pencil، وبالتأكيد هذا السعر وتلك الإمكانيات ستتوافق مع احتياجات وقدرات الطلاب.

جهاز ماك بوك آير

ويتوقع تقرير نشره موقع Economic Daily ، أن تطلق الشركة جهازًا شخصيًا جديدًا Macbook Air بسعر يتراوح بين 799 و899 دولارًا،

وذكر التقرير أن مبيعات أجهزة سترتفع مع الإصدار الجديد بمعدل يرتفع بين 10% و15%، وذلك يتوافق مع تقرير نشره المحلل المالي الشهير “مينج تشي كيو” من شركة KGI Securities.