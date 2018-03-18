الأمم المتحدة تقدم دعمًا لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار

أعلنت وزارة الاستثمار المصرية، اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة قدمت دعمًا للقاهرة بقيمة 1.2 مليار دولار، في إطار دعم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وبرامج تمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وأكد بيان صادر عن الوزارة تلقت “إرم نيوز” نسخة منه، أنّ وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتس “وقعا اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، لتقديم دعم لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار”.

وأضافت الوزيرة، أن الجانب المصري “أجرى مشاورات مع نحو 400 جهة يمثلون الوزارات والجهات الحكومية المعنية وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص”.

وأشارت إلى أن تطبيق إطار الشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 سيشمل الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن التنمية الاقتصادية الشاملة في الاتفاق سترتكز على “تحقيق الأهداف المتفق عليها وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام”.