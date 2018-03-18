روسيا: 5 آلاف مدني غادروا الغوطة الشرقية بسوريا

أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، بأن أكثر من 5 آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية بسوريا حتى الآن اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة تلك المعلومات عن ما يسمى “مركز المصالحة” الروسي قوله إن “5000 مدني خرجوا عبر الممر الإنساني عند معبر حمورية منذ صباح اليوم من بلدات في الغوطة الشرقية”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر، أن قوات النظام مدعومة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية بقيادة ضباط ومستشارين روس، واصلت أمس، عملياتها العسكرية في الجيب الجنوبي الغربي للغوطة الشرقية.

وأوضح أن النظام سيطر على أكثر من 82% من مساحة مناطق سيطرة الفصائل في غوطة دمشق الشرقية.