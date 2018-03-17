ارتفاع قيمة جائزة يانصيب “باوربول” بأمريكا إلى 455 مليون دولار‎

هناك ما يقدر بنحو 455 مليون دولار، تقبع الليلة في انتظار فائز بيانصيب “باوربول” الأمريكية، وهو واحد من أعلى المبالغ في تاريخ الجائزة بعد مرور 19 سحبًا متتال دون فائز أساسي.

واحتمالات الفوز في سحب، اليوم السبت، الذي سيجري في الساعة 10:59 مساء بالتوقيت المحلي (0259 بتوقيت غرينتش) هي واحد في 292 مليونًا.

وسيكون للفائز خيار بالحصول على 455 مليون دولار كاملة كأقساط على 29 عامًا، أو الحصول على مبلغ نقدي على الفور قيمته 269.4 مليون دولار.، وإن لم يسفر السحب عن فائز تطابق أرقام بطاقته أزواج الأرقام الستة لليانصيب، ستؤجل للسحب المقبل وموعده 21 آذار/مارس المقبل.

وآخر سحب لـ”باوربول” نتج عنه فائز، كان في 6 من كانون الثاني/يناير الماضي، عندما حققت تذكرة بيعت في نيوهامبشير 559.7 مليون دولار. واختار وقتها الفائز استلام مبلغ نقدي بلغت قيمته 352 مليون دولار.

ووصل مبلغ “باوربول” إلى رقم قياسي في كانون الثاني/يناير 2016 ، إلى 1.6 مليار دولار وبيعت وقتها ثلاث تذاكر فائزة في فلوريدا وكاليفورنيا وتنيسي.