شاب فلسطيني يحتفل بعيد ميلاده أثناء المواجهات مع قوات الاحتلال (صورة)

جذبت صورة لشاب فلسطيني متظاهر، أنظار المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، والذين اعتبروها تحمل معاني الاستهانة، وعدم المبالاة أثناء المواجهات الدائرة مع الاحتلال الإسرائيلي على حواجز ومفارق الطرق في الضفة الغربية.

وأظهرت الصورة شابًا فلسطينيًا يحتفل بعيد ميلاده أثناء المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي على الحاجز العسكري الشمالي لمدينة البيرة بالقرب من رام الله .

بينما احتفل المتظاهرون في عيد ميلاد صديقهم بشكل مختلف، حيث ظهروا هم يرتدون الكوفية الفلسطينية، ويحملون الأعلام ويلتفّون حوله.

وسجلت وسائل الإعلام الأيام الماضية العديد من الصور لفلسطينيين يتحدّون الاحتلال الإسرائيلي بطرق مختلفة وغريبة، أثناء الأحداث والاشتباكات التي تدور مع قوات الاحتلال بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، والهبة الشعبية التي تبعت ذلك.