التضخم السنوي بالسودان يصعد 54.34% في فبراير الماضي

ارتفع مستوى التضخم في السودان، بنسبة 54.34% في شباط/ فبراير الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع 52.37% في كانون الثاني/ يناير السابق له.

وأرجع بيان صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الخميس، الصعود، إلى ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات، التي كانت الأكثر مساهمة، بنسبة 52.86%.

كما صعدت أسعار مجموعات سلع منها “اللحوم، والخبز والحبوب، والزيوت والدهون، والبن والشاي، واللبن والجبن والبيض والسكر، ومجموعة الأحذية”، بنسب متفاوتة.

وكانت الحكومة السودانية، أقرت مطلع العام الجاري عددًا من الإجراءات الاقتصادية، من بينها رفع سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات، ليقفز سعر الدولار الجمركي والرسمي إلى 18 جنيهًا، مقارنة بـ 6.9 جنيه سابقًا.

ورفعت الحكومة السودانية الدعم عن القمح وتركت أمر استيراده للقطاع الخاص، بما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز بنسبة الضعف.

وتستهدف الموازنة السودانية للعام الحالي، إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5%، مع معدل نمو 4% من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.4% في 2017.