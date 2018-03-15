وزير المالية: عجز ميزانية تركيا 1.9 مليار ليرة في فبراير

قال وزير المالية التركي ناجي إقبال، اليوم الخميس، إن ميزانية البلاد سجلت عجزًا قدره 1.9 مليار ليرة (488.60 مليون دولار) في فبراير/ شباط، مقارنة مع عجز بلغ 6.8 مليار ليرة قبل عام.

وأضاف إقبال في بيان أن حيوية الاقتصاد تنبئ أن يتجاوز أداء الإيرادات الضريبية في 2018 المستوى الذي تستهدفه الحكومة، في برنامجها للمدى المتوسط.

وتُظهر ميزانية فبراير /شباط فائضًا أوليًا قدره 4.8 مليار ليرة، مقارنة مع عجز أولي 1.8 مليار ليرة قبل عام.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم أن معدل البطالة ارتفع إلى 10.4% خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى يناير/ كانون الثاني، من 10.3% قبل شهر، لكنه جاء منخفضًا عن 12.7% قبل عام.

وبلغ متوسط البطالة في القطاعات غير الزراعية 12.3% خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى يناير/ كانون الثاني، ارتفاعًا من 12.2% قبل شهر، وانخفاضًا من 14.9% قبل عام.