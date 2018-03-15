ارتفاع التضخم في قطر 3% بالربع الأخير من 2017

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك “التضخم” في قطر، خلال الربع الرابع من 2017 بنسبة 0.3%، على أساس سنوي، قياسًا على الفترة نفسها من العام السابق له.

وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن معدل التضخم بلغ 108.8 نقطة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 108.5 نقطة في الفترة المماثلة من 2016.

وأوضحت البيانات أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة أسعار أربع مجموعات، هي النقل بنسبة 7.8%، ومجموعة الغذاء والمشروبات 5.3%، ومجموعة الصحة 3.6%، والتعليم بنسبة 0.8%.

في المقابل تراجعت أسعار 6 مجموعات، أبرزها السكن والماء والكهرباء بنسبة 5.6%، والترفيه 1.6%.

وتعصف بالدوحة أزمة بدأت في الـ 5 من حزيران/ يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها معها.

وفرضت تلك الدول، عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية.