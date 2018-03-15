“روبوت” يقود طابور الصباح في إحدى مدارس السعودية (فيديو)

استخدمت إدارة مدارس رياض الإيمان الابتدائية في مدينة الخبر شرقي السعودية، اليوم الخميس، “روبوت” آليًا لتنظيم الطابور الصباحي في المدرسة.

وقال مدير المدرسة عيسى البلوشي في تصريحات صحفية، إن فكرة إشراك الروبوت قدمها أحد الطلبة، وشجعتھا إدارة المدرسة في إطار برامجھا لدعم المبدعین.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صفحة “تعليم الخبر” على موقع “تويتر”، الروبوت وهو يشارك في تنظیم النشاطات المدرسیة ومراقبة حركة الدخول والخروج، وتوجيه الطلاب بالطابور الصباحي وسط تفاعل كبیر منھم.

وجاء في التغريدة التي نشرتها الصفحة، “أن ذلك يأتي على اعتبار الروبوت وسيلة تعليمية عملية تفتح آفاقاً لا حدود لها للمتعلم؛ كي يفكر ويصمم وينفذ ولكي يوظف #المبادئ_العلمية التي يعرفها ويبحث عن تلك التي يحتاجها للوصول إلى هدفه”.