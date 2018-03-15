السعودية.. خطة لطرح مشروع النقل العام على القطاع الخاص

تعتزم شركة مترو جدة السعودية، وهي مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص، طرح أجزاء من مشروع النقل العام في ثاني أكبر مدينة سعودية على القطاع الخاص، بعد اعتماد الميزانيات المخصصة لهذا المشروع الضخم.

وأعلنت الشركة أنه تم الانتهاء من تصاميم أجزاء المشروع كافة، وسيتم البدء بتنفيذ “جسر أبحر”، بتكلفة شاملة للمشروع تصل إلى نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار).

وذكرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، اليوم الخميس، أنه تمت مناقشة المشروع خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء المجلس البلدي في جدة مع الدكتور هاني أبو راس، أمين جدة، في مقر الشركة أمس الأربعاء، مشيرة إلى أنه تم الإعلان كذلك عن قرب تنفيذ المرحلة التطويرية الثالثة من كورنيش جدة قريبًا، إضافة إلى ترسية 90% من دورات المياه على الكورنيش على مستثمر لصيانتها وتنظيفها مقابل رسوم مالية من المستخدمين.

وتشمل مشاريع النقل العام في جدة تنفيذ جسر أبحر المعلق، وشبكة قطارات، وشبكة حافلات، وخط النقل البحري، وخط عربات الكورنيش، ويتوقع أن ينتهي مشروع النقل العام في جدة بنهاية عام 2022، على أن يتم التشغيل النهائي للمشروع بعد إجراء اختبارات السلامة في 2025.

ولم تشر الصحيفة إلى المشاريع التي ستطرح على القطاع الخاص، إلا أن مسؤولين سعوديين كشفوا، العام الماضي، أنه ستتم دعوة القطاع الخاص المحلي للمشاركة في ثلاثة مشاريع ضمن مشروع النقل العام، وهي ترام الكورنيش والتاكسي البحري، وجسر أبحر الذي يربط الشطرين الشمالي والجنوبي من مدينة أبحر على البحر الأحمر.

ويتضمن المخطط الشامل للنقل العام بمحافظة جدة شبكة قطارات منها أربعة خطوط للمترو، وشبكة حافلات، وخطوط النقل البحري، وخط عربات الكورنيش، ومحطة المنطلق متعددة الاستخدام، وجسر أبحر المعلق.

ويبلغ طول ترام الكورنيش حوالي 15 كلم بطاقة استيعابية تقدر بنحو 2300 راكب بالساعة، فيما تبلغ طاقة مشروع التاكسي البحري الذي يربط شرم أبحر بشمال ووسط جدة حوالي 29 ألف راكب يوميًا.