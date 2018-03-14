هكذا أصبح ممثل الأدوار الخطرة بيرت رينولدز (صورة)

ظهر الممثل بيرت رينولدز بمشهد غير مألوف وهو يسير بتثاقل داخل مطار نيويورك، بعدما كان يوصف أنه ممثل الأدوار الخطرة التي كان يؤديها بنفسه.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الممثل رينولدز ظهر وكأنه غير معروف، وهو يمشي بانحناء متعكزًا على عصا في مطار نيويورك، وهو مشهد لم يألفه الجمهور من الممثل، حيث كان يظهرعاري الصدر، ويقوم بالأدوار الخطرة بنفسه.

ونسبت الصحيفة إلى رينولدز قوله في العام 2015: “كنت أؤدي كل الحركات الخطيرة في الأفلام بنفسي، ولهذا السبب تجدني الآن لا أستطيع المشي جيدًا، وفي بعض الأحيان عندما أستيقظ في الصباح أندم على قيامي بتلك الحركات”.

ووفقًا للصحيفة، فإن رينولدز سيظهر في فيلم جديد بعنوان “آخر نجم الأفلام” وسيُعرض في الولايات المتحدة الشهر الحالي، حيث يقوم بدور رجل مسن، ويدور حول حياته الشخصية منذ أن بدأ كلاعب كرة، قبل أن يصبح ممثلًا سينمائيًا.

وسطع نجم الممثل خلال السبعينيات من القرن الماضي في الفيلم الشهير “الخلاص”، حيث أصبح عمره الآن نحو 82 سنة، وهو يلوم أداءه الخطر في كثير من الأفلام على بطء حركته الآن، وعدم قدرته على السير دون عصاه.