السعودية تحمّل كبار مسؤولي الدولة ضريبة القيمة المضافة على مركباتهم

ذكرت مصادر سعودية، اليوم الأربعاء، أن كبار مسؤولي الدولة ملزمون بتحمل ضريبة القیمة المضافة المقررة على قیمة السیارة المخصصة لتنقلاتھم، في حال زاد سعر السیارة المخصصة عن القیمة المحددة نظامًا للمسؤول.

ومن جانبها، أوضحت وزارة المالیة أنھا تتحمل القیمة المحددة وضريبة القیمة المضافة لسیارة أي مسؤول يستحق نظامًا تخصیص سیارة لتنقلاته حسب مرتبته أو رتبته، وفق ما ذكرت صحيفة “الجزيرة” المحلية.

وبينت الوزارة أنه في حال تجاوز سعر السیارة المخصصة للمسؤول القیمة المحددة لرتبته أو مرتبته، فعلیه الدفع من حسابه الشخصي لتأمین السیارة.

يشار إلى أن مرسومًا ملكیًا صدر مؤخرًا يقضي بإيقاف تأمین سیارات كبار المسؤولین بالدولة حتى نھاية العام المالي.