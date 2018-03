ماذا قال فنانو الخليج عن وفاة عبدالله الباروني؟

اخي وصديقي واول من عملت معه من الشباب كان دائم النصح ملتزم بدينه اخ للجميع طيب القلب الله يرحمك برحمته افجعتني بوفاتك لكنك رحلت الى الافضل اللهم اغفر له وتجاوز عنه وارحمه واجعل الفردوس مثواه اللهم ان عبدك عبدالله كان خلوقا ملتزما بصلاته محبا للناس ولاهله كريما ابيض القلب فارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء ????

