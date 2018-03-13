ماذا قال فنانو الخليج عن وفاة عبدالله الباروني؟

تفاعل عدد كبير من فناني الكويت إضافة إلى فنانين من دول الخليج مع خبر وفاة الفنان الكويتي عبدالله الباروني، بشكل مفاجئ، فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 44 عامًا.

وكان الفنان والمخرج الكويتي “محمد العلوي” قد أعلن في وقت سابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “تويتر”، عن وفاة الباروني قائلًا: “إنا لله وإنا إليه لراجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخونا وزميلنا الفنان الخلوق عبدالله الباروني، أسأل الله العلي العظيم أن يغفر له، ويرحمه، ويكرم نزله، ويوسّع مُدخله، وأن يغسله بالماء، والثّلج، والبرد، وينقّه من الخطايا كما ينقّى الثّوب الأبيض من الدنس”.

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كما أكد ذلك الفنان طارق العلي في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل: “الفنان عبدالله الباروني، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدفان يوم الثلاثاء عصرًا في مقبرة الصليبيخات، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

الفنان#عبدالله_الباروني ، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدفان يوم الثلاثاء عصراً في مقبرة #الصليبيخات ، #انا_لله_وانا_اليه_راجعون pic.twitter.com/wX0ueQdc1G — طارق العلي (@tareqalali67) March 13, 2018

بدوره، ترحم الفنان حسن البلام على الباروني عبر صفحاته الرسمية: “الله يرحمك ويغمد روحك الجنة، عبدالله البارون في ذمة الله”.

ونعته بدورها، الفنانة هيا الشعيبي، حيث علقت على صفحتها في “انستغرام”: “الله يرحمك برحمته يابو قلب طيب وجبير، ياللي عمرك ما أذيت أحد ولا زعلت أحد، الله يرحمك، مثواك الجنة، من أحسن وأرقى الفنانين اللي تعاملت معاهم، الله يصبر قلب أهلك وبناتك”.

وكتب الفنان داوود حسين عبر صفحته الرسمية في موقع “انستغرام”: “رحم الله الخلوق عبدالله الباروني .. الفاتحة لروحه الطاهرة .. إلى جنات الخلد بإذن الله”.

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وأعربت الفنانة ملاك عن صدمتها برحيل الفنان عبدالله، حيث علقت بصفحتها في موقع “انستغرام”: “لاحول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك ياخوي يا أطيب قلب وأنظف شخص عرفته بالوسط الفني ماعرف شنو أقول غير أني مصدومة برحيلك”.

وترحم الفنان الكويتي عبدالله البهمان على الباروني في صفحته في “انستغرام”.

وكتبت الفنانة العمانية، بثينة الرئيسي، تغريدة عبر صفحتها في موقع “تويتر” عبرت فيها عن مدى حزنها: “كم ترتجف يداي وأنا أكتب .. غير مصدقة خبر رحيلك .. عبدالله الباروني يا خيرة الشباب رحمك الله برحمته الواسعة وأعان الله أسرتك على فراقك .. كم كنت طيبًا وخلوقًا”.

ونعته الفنانة البحرينية، شيماء سبت، بقولها: “الزميل الخلوق الفنان #الكويتي #عبدالله_الباروني في ذمه الله، لا حول ولا قوة إلا بالله .. الله يرحمه ويغفر له ويغمد روحه الجنة ويسكنك فسيح الجنان”.

الزميل الخلوق الفنان #الكويتي #عبدالله_الباروني في ذمه الله لا حول ولا قوة الا بالله ..

الله يرحمه ويغفر له ويغمد روحه الجنه ويسكنك فسيح الجنان pic.twitter.com/n8OBQVPxYw — شيماء سبت???????????? (@shaimasabt) March 13, 2018

ومن الإمارات، نعى الفنان حبيب غلوم، الفنان الباروني: “رسالة الفنان التي تبقى بعد رحيله، رحم الله زميلنا الخلوق #عبدالله_الباروني ولروحك الحب والسلام”.

وترحمت الفنانة الإماراتية، فاطمة الحوسني، على الفنان الكويتي في صفحتها الرسمية في “انستغرام”، معلقة “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

بدورها، نعته مواطنتها الفنانة هدى الخطيب على صفحتها في “انستغرام”.

A post shared by هدى الخطيب (@hudaalkhateeb_) on Mar 13, 2018 at 2:43am PDT

وشاركت الفنانة الإماراتية، بدرية أحمد، بدورها عبر صفحتها الرسمية في “انستغرام” خبر وفاة الفنان عبدالله الباروني.

وعبرت الفنانة السعودية، إلهام علي، عن حزنها برحيل الباروني، عبر صفحتها في “انستغرام”: “في ذمة الله.. الله يرحمك يا عبدالله”.