تطبيق “Allo” يمكنك من استخدام المحادثات دون إنترنت

كشف مدير تطوير تطبيق “Allo” للمحادثة “الشات”، أنه قريبًا ستتوافر ميزة حرية استخدام الخدمة عبر الويب دون أن يتطلب ذلك اتصال الهاتف بشبكة الإنترنت، وفقًا لما نشره موقع “أندرويدمي” التقني.

وأوضح جاستن اوبيرتي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن هذه الميزة ستسهل على المستخدمين التعامل مع الخدمة من أي جهاز إلكتروني يختارونه، دون التقيد بوجود هاتفهم الذكي بحوزتهم، إذ لن يكون الدخول إلى الخدمة مرتبطاً باتصال الهاتف بالإنترنت.

وعندما تتوافر تلك الميزة للمستخدمين، قد يشكل ذلك نقطة لصالح تطبيق الشات المملوك لغوغل في منافسته مع خدمة واتساب التي تحتل نصيب الأسد من خدمات التراسل الفوري، إذ إن الخدمة المملوكة لفيسبوك تشترط على المستخدمين تأكيد حتى حيازتهم لهاتفهم الذي يحمل التطبيق، كي يتمكنوا من فتح الخدمة من الويب عبر الحساب نفسه.

وتعتبر فكرة ربط الدخول إلى خدمة عبر الويب بأن يكون هاتفك معك، هي وسيلة من وسائل التأمين والحماية لحسابات المستخدمين، وكأنها طريقة دخول بخطوتين، الأولى كلمة مرورك والثانية التأكد من وجود هاتفك الذي يحمل التطبيق نفسه وبالحساب نفسه على شبكة الإنترنت، ليحصل منه على تأكيد ضمني في الخلفية، ولكن بالاستغناء عن تلك الميزة، سيكون لا بد من إيجاد وسيلة جديدة لتأكيد الدخول وحماية حسابات المستخدمين من التعرض للاختراق.