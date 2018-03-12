بعد القرار الصيني.. أكثر 10 حكام بقاءً في السلطة حتى اليوم (فيديوغراف)

في خطوة تاريخية، ألغى البرلمان الصيني تحديد فترات بقاء رئيس البلاد في السلطة، ما يفسح المجال للرئيس شي جين بينغ “64عامًا” في البقاء في السلطة مدى الحياة.

وفي السابق كان الدستور الصيني ينص على بقاء الرئيس في منصبه لولايتين لا أكثر، لذا كان من المقرر أن يترك “شي” السلطة في عام 2023.

الرئيس الصيني الذي وصل الى رأس السلطة في 2012، رأى البعض في ذلك وعدًا لتحرير النظام السياسي في البلاد، إلا أن الأمل تبدد مع تعزيزه سلطته، وتشديده قبضة الحزب الشيوعي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

التعديل الدستوري الجديد في الصين، سلط الضوء على أكثر الحكام بقاءً في السطة حتى يومنا هذا، يستعرضها لكم “إرم نيوز” في السطور التالية:

*الملكة إليزابيث

ملكة المملكة المتحدة منذ 6 فبراير 1952، يبلغ عمرها 92 عامًا، وتعد أطول ملوك بريطانيا عمرًا، وهي أطول ملوك بريطانيا جلوسًا على العرش، بعد تخطيها فترة الستة عقود، التي حكمت فيها جدتها الملكة فيكتُوريا البلاد.

*حسن البلقية

سلطان بروناي من عام 1967، يبلغ من العمر 71 عامًا، وهو السلطان التاسع والعشرون لسلطنة بروناي.

يعتبر السلطان حسن البلقيه من أثرى أثرياء العالم، إذ ذكرت مجلة فوربس الأمريكية في نشرة لها، حول أغنى ملوك العالم نُشرت في 2008، أن قيمة ثروته تقدر ب(20 مليار) دولار أمريكي.

*قابوس بن سعيد

حاكم سلطنة عمان منذ عام 1970 ، يبلغ من العمر 77 عامًا، وهو السلطان التاسع، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد، إذ كان يطلق على الحاكم لقب إمام قبل أن يطلق عليه لقب سلطان.

يعد حاليًا صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب، والثالث في العالم من الذين هم على قيد الحياة حاليًا.

*مارغريت الثانية

ملكة الدنمارك وتبلغ من العمر 77 عامًا، صعدت إلى العرش تحت اسم مارغريت الثانية، بعد وفاة والدها الملك فريدريك التاسع في 14 يناير 1972.

* كارل غوستاف السادس عشر

أصبح ملكًا للسويد منذ 15 سبتمبر 1973، خلفًا لجده الملك غوستاف السادس أدولف، ويبلغ عمر كارل 72 عامًا.

*ألكسندر لوكاشينكو

الرئيس الحالي لروسيا البيضاء، ويبلغ من العمر 63 عامًا، انتخب في 20 يوليو 1994، وأُعيد انتخابه في 2001، 2006، 2010 و2015.

*عبد الله الثاني

أصبح عبد الله الثاني بن الحسين ملكًا للأردن، منذ 7 فبراير 1999، بعد وفاة أبيه الملك الحسين بن طلال، ويبلغ من العمر 56 عامًا.

*حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

أصبح أميرًا على البحرين في 6 مارس 1999، وملكًا عليها في 14 فبراير 2002، وهو أكبر أنجال أمير دولة البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، يبلغ من العمر 68 عامًا.

*عبد العزيز بوتفليقة

أصبح رئيسًا للجزائر منذ أبريل عام 1999، يُعد الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين، والرئيس الثامن منذ الاستقلال، وأطول رؤساء الجزائر حكمًاً، يبلغ من العمر 81 عامًا.

*محمد السادس بن الحسن

أصبح ملكًا للمغرب في 23 يوليو عام 1999، إثر وفاة والده الملك الحسن الثاني، ويبلغ من العمر 54 عامًا.