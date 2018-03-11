شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظة اصطدام مروحيتين للشرطة الأمريكية

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام مروحيتين تابعتين للشرطة الأمريكية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وبحسب ما أظهر الفيديو، هبطت مروحية ببطئ في مطار صغير بولاية كاليفورنيا، فيما كانت الأخرى تستعد للإقلاع، قبل اصطدامهما.

واصطدمت شفرات الطائرة الأولى بمراوح الثانية، ما أدى إلى تناثر قطعهما في الهواء، وإصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة، نقلوا على إثرها للمستشفى.

ورغم أن الحادث وقع في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلا أن الشرطة الأمريكية نشرت الفيديو وتفاصيل الحادث أمس السبت، بحسب صحيفة “صن” البريطانية.