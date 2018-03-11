ألمانيا: سياسات ترامب التجارية تعرض الاقتصاد العالمي الحر للخطر

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز، اليوم الأحد، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومونيوم، ستضر بالوظائف والنمو، مشددة على أن أوروبا وغيرها من المؤيدين للتجارة الحرة يجب ألّا يسمحوا ببث الفرقة بينهم.

وفرض ترامب رسومًا جمركية على الواردات يوم الخميس بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم، ستدخل حيز التنفيذ خلال 15 يومًا مما يثير مخاوف من حرب تجارية انتقامية قد تدفع الأسعار للارتفاع وتخفض النمو في أنحاء العالم.

وقالت تسيبريز في بيان: “سياسات ترامب تعرض نظام الاقتصاد العالمي الحر للخطر”، مضيفة أنه “لا يريد أن يفهم بنيته القائمة على نظام يعتمد على قواعد الأسواق المفتوحة. أي شخص يشكك في هذا، يعرض الازدهار والنمو والتوظيف للخطر”.

وأضافت أنه “يجب على ألمانيا وحلفائها صون نظام التجارة الحرة، وتجنب الانقسام بفعل عرض ترامب بإعفاء بعض الحلفاء مثل المكسيك وكندا واستراليا من الرسوم الجمركية”.

وذكرت الوزيرة أنه “من المهم أن تُظهر أوروبا بشكل جماعي أنه من الممكن أن تكون هناك إجراءات مضادة، وأنه لن تكون هناك تصدعات في التحالف الذي يدعم التجارة الحرة”.

ودعا الاتحاد الأوروبي واليابان الولايات المتحدة، أمس السبت، إلى منحهم إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات المعادن، مع مناداة طوكيو بتبني “سلوك متعقل” في نزاع يهدد بالتصاعد إلى حرب تجارية.

وصرحت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر لصحيفة “بيلد ام زونتاج” الألمانية بأن “بروكسل ستواصل السعي لإجراء حوار مع واشنطن من أجل الإعفاء من الرسوم”.

وقالت: “لكن إذا تضررت أوروبا فعليًا من الرسوم الجديدة، فسنتخذ إجراءات مضادة”، مضيفة أنه “بنينا نظام تجارة عالمي لعقود. الازدهار الأوروبي وملايين من فرص العمل تتوقف عليه، وأوروبا لن تقف مكتوفة الأيدي إذا عرض أحدهم نظام التجارة العالمي الحر للخطر”.