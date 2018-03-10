انخفاض القدرة الشرائية في قطاع غزة لأكثر من 60%

قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة علي الحايك،” إن القدرة الشرائية للسكان انخفضت لأكثر من 60% في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به قطاع غزة وانعدام الفرص.”

وأكد الحايك في تصريح صحفي يوم السبت ” المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن سكان قطاع غزة يعيشون حالة من اليأس والقلق ولن يستطيعوا تحمل سوء الأوضاع المعيشية خلال الأشهر المقبلة في ظل حالة الانهيار الكامل التي يشهدها القطاع في مختلف مناحي الحياة.”

وأضاف الحايك”يجب التحرك العاجل والفوري لتقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية لقطاع غزة ، وخاصة مع بروز أزمات متعاقبة وتداعيات جديدة للحصار الإسرائيلي المفروض على كل شيء في غزة” .

وأوضح الحايك أن قطاع غزة منهار بالكامل حيث ارتفعت نسبة الفقر لنحو 80%، والبطالة إلى 50% بالتزامن مع انعدام فرص العمل وعدم قدرة القطاع العام والخاص على استيعاب المزيد من العمال والخريجين، وغياب الحلول الحكومية وحتى الخدماتية .

وما زال قطاع غزة يعاني حصارًا مضروبًا عليه منذ 11 عامًا ، حيث إغلاق المعابر وانعدام الفرص ومنع السفر وتوقف الحراك التجاري ، ما أدى إلى بروز أزمات إنسانية صعبة وتوقف الدعم الخدماتي للقطاع .