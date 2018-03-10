وفاة محمد الزامل أحد مؤسسي الإعلام الرياضي في الكويت‎

توفي الإعلامي الكويتي محمد الزامل، يوم الجمعة، وهو من مؤسسي الإعلام الرياضي في الكويت، منذ سبعينيات القرن الماضي.

ويعتبر الزامل من أهم المعلقين والإعلاميين الرياضيين في الكويت، حيث عمل سابقًا في تقديم البرامج الرياضية في تلفزيون الكويت، إضافة إلى كونه أحد مؤسسي القناة الثالثة الرياضية، التي تعتبر من ضمن القنوات الرياضية الأولى في الكويت والخليج العربي.

وسيوارى جثمان الزامل الثرى، اليوم السبت بعد صلاة العصر، في مقبرة الصليبخات، المتواجدة في منطقة الصليبخات شمال شرق الكويت.

ونعى عدد من المسؤولين والإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامي الزامل، مستذكرين صفاته ودوره البارز في الإعلام الرياضي، داعين له بالرحمة ولذويه بالصبر والسلوان.

وكتب وزير العدل الكويتي السابق فالح العزب ناعيًا الزامل “إلى جنان الخلد #محمد_الزامل بإذن الله وعظم الله أجر أسرته سائلين المولى جلّت قدرته أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان ،،،”.

وقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التعازي لأسرة الفقيد وللأسرة الإعلامية الخليجية، قائلًا “لقد كان الأخ المغفور له أبو وصال قامة من قامات الإعلام الرياضي العربي وأحد أهم المؤسسين والرواد للإعلام الرياضي الكويتي ونسأل الله جلت قدرته أن يرحم الفقيد محمد الزامل برحمته الواسعة ويتغمده في جنة الفردوس وأن يلهم ذويه ومحبيه الكثر جميل الصبر والسلوان ، إنه سميع مجيب”.

ونعى الإعلامي الرياضي مرزوق العجمي زميله الزامل “انتقل إلى رحمة الله الإعلامي الرياضي القدير محمد الزامل. نسأل المولى العلي القدير للفقيد الجنة ولذويه الصبر والسلوان. الله يرحمك يا بو وصال… ونعم الرجل والأخلاق والتواضع والابتسامة الجذابة التي كنا نترقبها في كل إطلالة له في تلفزيون الكويت. إنا لله وإنا إليه راجعون.”.