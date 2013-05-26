نيمار إلى برشلونة

إرم- قال نيمار مهاجم منتخب البرازيل لكرة القدم أمس السبت أنه سينتقل إلى برشلونة وسيوقع عقداً لمدة خمس سنوات مع بطل اسبانيا غدا الاثنين.

وفضل نيمار الانتقال إلى برشلونة على الانضمام الى غريمه التقليدي ريال مدريد بعدما أنهى سانتوس البرازيلي ثلاث سنوات من الرفض للاستغناء عن المهاجم البالغ من العمر 21 عاما.

وقال نيمار في حسابه على تويتر عبر الانترنت "يوم الاثنين سأوقع عقداً مع برشلونة."وأكد سانتوس في صفحته بموقع فيسبوك وبرشلونة في موقعه على الانترنت قرار نيمار.

وأضاف نيمار "أسرتي واصدقائي يعلمون بقراري. أريد أن أشكر جماهير سانتوس على تسع سنوات مذهلة. مشاعري تجاه النادي والجماهير لن تتغير أبدا".

وأقال "الألقاب والأهداف والمراوغات والاحتفالات والأغاني التي صنعتها الجماهير من أجلي ستظل في قلبي دائما. هذه لحظة مختلفة بالنسبة لي. حزين للرحيل وسعيد للتحدي الجديد. فليباركني الله في اختياراتي".

وتابع "أود توضيح نقطة في لعب مباراة الغد في برازيليا. أريد الفرصة للنزول الى أرض الملعب مرة أخرى وانا أرتدي قميص سانتوس وسماع الجماهير وهي تهتف باسمي".

وسيلعب سانتوس مع فلامنجو في وقت لاحق اليوم الأحد ضمن الجولة الافتتاحية للدوري البرازيلي.

وكان سانتوس قال يوم الجمعة الماضي انه سمح لنيمار بالاختيار بين عملاقي اسبانيا.

وذكرت صحيفة برازيلية أن آخر عرض من برشلونة كانت قيمته تبلغ نحو 36 مليون دولار.

وسيلعب نيمار في برشلونة بجانب الارجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم اخر اربع سنوات.

وكانت أندية اوروبية كبرى حاولت ضم نيمار منذ 2010 ومن بينها تشيلسي الانجليزي لكن سانتوس نجح في الإبقاء على اللاعب.

وقال سانتوس "بعد رفض سلسلة من العروض التي تساوي الملايين بشأن نيمار منذ منتصف 2010 وعلى عكس اتجاه الكرة البرازيلية بالنسبة للاستغناء عن أفضل مواهبها سريعا فان سانتوس وافق اخيرا على اجراء مفاوضات".

وأضاف "سيسمح سانتوس لنيمار بالرحيل وهو يعلم أنه بذل كل الجهود الممكنة لإبقائه في البرازيل لأطول فترة ممكنة ومن بينها تقديم عرض جديد لتجديد عقده الحالي الذي ينتهي في يوليو 2014".