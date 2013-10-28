إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

إرم الإخباريةإرم الإخبارية موقع إلكتروني مستقل، تملكه شركة إرم للإعلام، المسجلة كشركة خاصة محدودة المسؤولية في هيئة أبوظبي الإعلامية الحرة (تو فور فيفتي فورtwofour54 - ). ويعمل فريق إرم على تقديم تغطية شاملة، لكافة الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية التي تدور في المنطقة العربية، مركزةً في ذلك على منطقة الخليج العربي التي أصبحت بؤرةً حيوية للأحداث السياسية والاقتصادية ومركزاً مالياً ومقراً للعديد من الشركات العالمية.وجاء اختيار اسم إرم كمحصلة لتفاعل آراء أخذت بعين الاعتبار الموروث الديني، والمدلول الحضاري للكلمة، فضلاً عن الجماليات الفنية، والإيقاع الموسيقي الذي تحمله. أما التصميم، فقد اعتمد منظومة متطورة لإدارة المحتوى، استوحت آليات عملها من أفضل