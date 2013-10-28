إرم الإخبارية
إرم الإخبارية موقع إلكتروني مستقل، تملكه شركة إرم للإعلام، المسجلة كشركة خاصة محدودة المسؤولية في هيئة أبوظبي الإعلامية الحرة (تو فور فيفتي فورtwofour54 - ). ويعمل فريق إرم على تقديم تغطية شاملة، لكافة الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية التي تدور في المنطقة العربية، مركزةً في ذلك على منطقة الخليج العربي التي أصبحت بؤرةً حيوية للأحداث السياسية والاقتصادية ومركزاً مالياً ومقراً للعديد من الشركات العالمية.
وجاء اختيار اسم إرم كمحصلة لتفاعل آراء أخذت بعين الاعتبار الموروث الديني، والمدلول الحضاري للكلمة، فضلاً عن الجماليات الفنية، والإيقاع الموسيقي الذي تحمله. أما التصميم، فقد اعتمد منظومة متطورة لإدارة المحتوى، استوحت آليات عملها من أفضل الممارسات العالمية، واستعانت في هذا المجال بخبرات شركات عالمية، لها سجل حافل في تصميم المواقع الإعلامية. ومن مزايا هذه المنظومة أنها شديدة المرونة، وقابلة للتعديل باستمرار، مما يمكنها من مواكبة المستجدات أولاً بأول. وحرص التصميم على توفير ميزة القراءة المريحة، سواء من خلال الانسجام اللوني في الخطوط وتوزيع المساحات الخبرية، أو من خلال إتاحة المجال للتصفح السهل عبر استخدام التقنيات الحديثة، مثل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية .
ولأن الهوية الإعلامية تعتمد على تميز المحتوى، فقد عملنا على بناء شبكة من المراسلين الذين يتابعون ميدانياً نبض الشارع العربي، وينقلون بالصوت والصورة والتعليق والحوار كل ما يدور فيه من أحداث وتطورات. وتتخذ إرم عبارة (الحقيقة محايدة) شعاراً لها إيماناً منها بأن لا أحد يمتلك الحقيقة، وأن السعي لها يظل هدفاً يتسابق الجميع في الوصول إليه أو الاقتراب منه. وفي إطار هذا الشعار، فإن العلاقة التفاعلية مع القارئ تشكل أحد الأساليب التي تسهم في استجلاء الحقائق ومعرفة الجوانب الخافية منها وتحديد معالمها، فالحقيقة في نهاية المطاف ليست ملكاً لأحد بعينه، فهي كما القوانين الطبيعية لها وجود مستقل، ومحايد، عن الأشخاص والسياسات، وما يُقدم على أنه الحقيقة، ما هو إلا محاولات اقتراب منها، وتفسير لها، يتبدل بتبدل المكان، ويتغير بتغير الزمان.
ومع الحرص على الاستفادة من جو الانفتاح الذي توفره هيئة المنطقة الإعلامية الحرة في أبوظبي، ومع البيئة المهنية التنافسية التي يتسم بها العمل في هذه المنطقة، فإن إرم الإخبارية تلتزم من حيث المبدأ بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئة وكذلك قوانين بلد المقر. وكتجسيد لهذا الالتزام، فإنها تتجنب في تغطيتها الإثارة والتضخيم ونقل المعلومة خارج السياق، كما تلتزم بالحياد والموضوعية في نقل المعلومة بأشكالها النصية والسمعية والتفاعلية.
يمكن التواصل مع إرم الإخبارية على رقم الهاتف: 0097124448820 أو على صندوق البريد رقم: 77966 أبوظبي، دولة الإمارات، أو من خلال البريد الإلكتروني: info@eremnews.com