ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يقتنص فوزا قاتلا من الطائي ويقفز للوصافة

اقتنص فريق الهلال فوزا ثمينا من أنياب نظيره الطائي، بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، بالجولة الثامنة للدوري السعودي.

وتقدم الهلال أولا بهدفين سجلهما أوديون إيغالو، وميشيل ديلغادو في الدقيقتين 39 و50.

قبل أن يتعادل الطائي عن طريق مبينزا وأمير سعيود في الدقيقتين 57 و64.

ولكن في الوقت القاتل، سجل علي البليهي الهدف الثالث لنادي الهلال مع الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، وصل رصيد الهلال إلى النقطة الـ17 محتلا المركز الثاني، وتوقف رصيد الطائي عند النقطة الـ15 محتلا المركز الخامس.