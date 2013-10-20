فيديو لأفضل فيلم قصير في العالم

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إرم من عبدالله دقامسة فيديو لفيلم حائز على جائزة افضل فيلم قصير فى العالم، يتناول الفيديو الذي يستحق المشاهدة موضوع الفقر وأن الخير موجود ولا يأس مع الحياة.