فيديو لأفضل فيلم قصير في العالم

فيديو لأفضل فيلم قصير في العالم

إرم من عبدالله دقامسة

 

فيديو لفيلم حائز على جائزة افضل فيلم قصير فى العالم، يتناول الفيديو الذي يستحق المشاهدة موضوع الفقر وأن الخير موجود ولا يأس مع الحياة.

 

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