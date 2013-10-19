دنيا سمير غانم تنتظر مولودها الأول

القاهرة - كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، أنها ستصبح أماً خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتنتظر وزوجها أول مولود لهما، لكنها لم تفصح عن نوع «المولود»، وأضافت الفنانة، أنها تعيش حياة أسرية مستقرة، منذ زواجها من الإعلامي رامي رضوان، مؤكدة أن كلًا منهما يقدر ظروف عمل الآخر ويتفهم مسؤوليات الطرف الثاني.

وأكدت دنيا، أنها علمت بخبر حملها منذ فترة قصيرة، لافتة إلى أن والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز يعيشان لحظات سعادة وينتظران المولود بفارغ الصبر.

وأشارت إلى أنها تقضي أوقاتًا في تعلم الطهي، لأنها تفضل أن تقوم بكل واجباتها تجاه بيتها بنفسها دون الاعتماد على أحد، مؤكدة أنها تشعر بسعادة بتحملها لمسؤولية أسرة ومنزل.

وأشارت إلى أن ألبومها الجديد يضم 12 أغنية، وحرصت على مزج أنواع موسيقية مختلفة في الألبوم، كي يرضي جميع الأذواقا، مؤكدة أن الألبوم سيتم طرحه قريباً جداً في الأسواق.