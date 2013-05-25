شرطة أبوظبي تحذّر من تجمهر العمال

أبوظبي – سليم سطاس

قالت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على موقعها الإلكتروني إنها تلقت شكاوى متكررة من الجمهور بخصوص العمالة التي تنتشر وتتجمهر بحثاً عن أعمال إضافية، خصوصاً في المناطق السكنية خارج مدينة أبوظبي تنسحب أيضاً إلى مساءلة الكفلاء، والجهات المشغلة لهذه العمالة.

وقال العميد عمير المهيري، نائب مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أنه ستتم محاسبة العمالة التي تتجمع بهذه الطريقة المخالفة؛ للبحث عن فرصة عمل مؤقتة.

وأشار إلى وجود عدد من العمالة النظامية التي تعمل في المنشآت، وبعد انتهاء دوامها يجوبون الشوارع؛ ويعرضون خدماتهم على المارة، وتوزيع بطاقات تحمل بيانات الاتصال بهم للاستعانة بهم في أعمال بالقطعة، كالأعمال المنزلية والصيانة والنقل والبناء والاتصال وغيرها.

وطالب العميد الجمهور بعدم اللجوء إلى هذه العمالة واستئجارها، والإبلاغ عنها من أجل القضاء على هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات المختصة.