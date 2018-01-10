الذهب يتراجع بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بفعل زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وموجة الصعود المستمرة في الأسهم، ما نال من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.2% إلى 1310.16 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع السعر 0.6%، أمس الثلاثاء، في أكبر خسارة ليوم واحد في شهر.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1310.80 دولار للأقوية اليوم.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها في عشرة أشهر يوم الثلاثاء، بعد أن أدخل بنك اليابان المركزي تعديلًا على برنامجه لشراء السندات.

وتراجع البلاديوم 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1094.28 دولار للأوقية بعد أن سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1111.40 دولار.

وهبطت الفضة 0.1% إلى 16.93 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.7% ليسجل 958.60 دولار للأوقية.