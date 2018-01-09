“حساب المواطن” يمنح بعض المعترضين دفعة شهرين متتاليين بأثر رجعي

يتسلم عدد من المسجلين في “حساب المواطن” الحكومي في السعودية، أول دفعة مقدمة لهم من البرنامج، عند منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء، الذي حُدد موعدًا لصرف الدفعة الثانية، التي تشمل مخصصاتهم من البرنامج دفعة شهرين سويةً.

وكان البرنامج قد أتاح لمن لم يتم إدراج اسمه في قوائم استحقاق دعم البرنامج، تقديم اعتراض على ذلك لإعادة دراسة ملفه، وهو ما تم بالفعل، ليتم إدراج أسماء عدد من المعترضين في قوائم الاستحقاق للدفعة الثانية، على أن يتم تسليمهم الدفعة الأولى من دعم البرنامج أيضًا بأثر رجعي مع الدفعة الثانية.

ولا يُعرف عدد مَن تم قبول طلبات اعتراضهم على وجه الدقة، لكنهم سيتسلمون مبالغ مضاعفة عما يحصل عليه نظراؤهم، من جهة الدخل وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم.

ويستقبل “حساب المواطن” طلبات الاعتراض على قرار عدم الأهلية للمسجلين، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على شبكة الإنترنت، ولا يقبل أي مراجعة شخصية من المسجلين.

وتشمل شروط الاعتراض على عدم الأهلية لاستلام دعم البرنامج، أن يكون تقديمها ضمن مدة 3 أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية.

وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي، عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بـ3 أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

ويترقب ملايين السعوديين اليوم الثلاثاء، نزول الدفعة الثانية من برنامج “حساب المواطن” في حساباتهم البنكية، إذ يبدأ المستحقون بتلقي رسائل قصيرة على هواتفهم، تحدد مبلغ الدعم مع نهاية اليوم عند الساعة الـ 00، منتصف الليل وحلول يوم الأربعاء.

وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة الأولى نحو 10.6 مليون مستحق بصفته فردًا مستقلًا أو ضمن عائلة من أصل نحو 13 مليونًا، سجلوا في البرنامج، في حين بلغ الحد الأدنى للدعم 300 ريال، وتجاوز الألف ريال لكثير من العائلات، غير أنه بلغ في المتوسط بالنسبة للعائلات 835 ريالًا.

ويعتمد البرنامج الذي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل، عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.